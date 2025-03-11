На городские торги выставлено 5 коммерческих помещений в Бескудниковском районе

Столица выставила на торги пять коммерческих помещений свободного назначения в Бескудниковском районе, заявил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Два объекта находятся на первых этажах по адресам: Дубнинская улица, д. 47, корп. 1 и Бескудниковский бульвар, д. 31. Еще три помещения расположены по адресу Дмитровское шоссе, д. 86, корп. 6.

«Помещения свободного назначения, имеющие удобный доступ с улицы, пользуются большой популярностью среди предпринимателей. Они подходят для реализации самых разных проектов: от организации пункта выдачи заказов до открытия магазина, досугового, спортивного центров или других видов бизнеса. Площадь помещений в Бескудниковском районе варьируется от 129,6 до 707,6 квадратного метра. Заявочные кампании завершатся в период с 17 марта по 15 апреля в зависимости от лота», — уточнил Пуртов.

Известно, что все объекты подключены к инженерным коммуникациям: электричеству, водоснабжению и канализации.

Открытые аукционы пройдут с 26 марта по 23 апреля на электронной торговой площадке «Росэлторг». Для участия понадобятся регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.