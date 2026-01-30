Мособлархитектура автоматизировала выдачу заключений по планировке территорий в Подмосковье

Мособлархитектура внедрила автоматизированный сервис для подготовки заключений о соответствии документации по планировке территории для нежилых объектов градостроительному законодательству в Подмосковье, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области запустил новый автоматизированный сервис в государственной информационной системе «Управление градостроительной деятельностью Московской области» (ГИС УГД МО). Теперь заключения о соответствии градостроительному законодательству по проектам планировки и межевания территории для нежилых объектов формируются автоматически.

Документация по планировке территории включает проект планировки территории (ППТ) и проект межевания территории (ПМТ). ППТ определяет структуру участка, границы территорий общего пользования и зоны размещения объектов капитального строительства. ПМТ устанавливает границы новых и изменяемых земельных участков.

Ранее подготовка заключений велась вручную и требовала значительных трудозатрат, включая анализ бумажных чертежей и подготовку аналитических записок. Теперь все документы поступают в электронном виде, а данные из портала госуслуг и Росреестра выгружаются автоматически. Проект заключения формируется через специальную форму в ГИС УГД МО, подписывается электронной подписью и направляется в Главгосстройнадзор Московской области.

Автоматизация позволила сократить до 2000 часов трудозатрат в год, которые перераспределены на другие задачи комитета. Услуга доступна на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.