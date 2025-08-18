Москвичи решают, каким станет облик дома-книжки на Новом Арбате

Обновление дома-книжки на Новом Арбате необходимо в связи с его техническим состоянием. Жители столицы могут повлиять на то, каким станет облик комплекса на месте бывшего здания Совета экономической взаимопомощи (СЭВ), сообщает mos.ru .

Голосование стартовало на портале «Активный гражданин». На данный момент свой голос отдали более 120 тыс. человек. Новый архитектурный комплекс свяжет Новый Арбат, деловой центр «Москва-Сити» и соседние жилые кварталы в цельную городскую панораму.

Предложено три концепции обновления комплекса, которые предусматривают как сохранение привычного облика дома-книжки, так и его переосмысление. Все проекты подразумевают создание нового кластера с опорой на исторические традиции и с учетом новых решений в градостроительстве и развитии территорий, расположенных рядом.

Генеральный директор архитектурного бюро Юлия Зубарик отметила, что «дом-книжка» всегда был очень узнаваемой частью панорамы Нового Арбата. Здание существовало с 1970-х годов, поэтому его образ стал одним из самых знаковых символов московского модернизма. Для старших поколений здание СЭВ было не просто офисным комплексом, но и архитектурной отсылкой к городу их молодости.

Именно поэтому при обновлении подобных знаковых проектов важно отдать дань памяти былому образу. С помощью формирования нового социокультурного кластера можно соединить историческую значимость объекта с новыми функциями. Этот проект создает новый центр притяжения, который будет способствовать развитию экономики и созданию новых рабочих мест. Так можно дать значимым объектам вторую жизнь и наделить их новыми смыслами», — поделилась Зубарик.

Она также подчеркнула, что выбор архитектурной концепции с помощью активных граждан позволит сформировать пространство, которое будет отвечать реальным запросам жителей. При этом каждый вариант старается сохранить узнаваемые черты здания СЭВ, интегрируя их в новую архитектурную панораму столицы.

«Такие объекты будут формировать визуальные акценты города, одновременно создавая место притяжения для самых разнообразных сообществ Москвы. В результате обновленный комплекс СЭВ имеет шанс стать примером того, как в условиях плотной городской застройки можно сохранить дух места, придать ему современные функции и наполнить жизнью», — заключила эксперт.