Москвичи решают, каким станет облик дома-книжки на Новом Арбате
Обновление дома-книжки на Новом Арбате необходимо в связи с его техническим состоянием. Жители столицы могут повлиять на то, каким станет облик комплекса на месте бывшего здания Совета экономической взаимопомощи (СЭВ), сообщает mos.ru.
Голосование стартовало на портале «Активный гражданин». На данный момент свой голос отдали более 120 тыс. человек. Новый архитектурный комплекс свяжет Новый Арбат, деловой центр «Москва-Сити» и соседние жилые кварталы в цельную городскую панораму.
Предложено три концепции обновления комплекса, которые предусматривают как сохранение привычного облика дома-книжки, так и его переосмысление. Все проекты подразумевают создание нового кластера с опорой на исторические традиции и с учетом новых решений в градостроительстве и развитии территорий, расположенных рядом.
Генеральный директор архитектурного бюро Юлия Зубарик отметила, что «дом-книжка» всегда был очень узнаваемой частью панорамы Нового Арбата. Здание существовало с 1970-х годов, поэтому его образ стал одним из самых знаковых символов московского модернизма. Для старших поколений здание СЭВ было не просто офисным комплексом, но и архитектурной отсылкой к городу их молодости.
Именно поэтому при обновлении подобных знаковых проектов важно отдать дань памяти былому образу. С помощью формирования нового социокультурного кластера можно соединить историческую значимость объекта с новыми функциями. Этот проект создает новый центр притяжения, который будет способствовать развитию экономики и созданию новых рабочих мест. Так можно дать значимым объектам вторую жизнь и наделить их новыми смыслами», — поделилась Зубарик.
Она также подчеркнула, что выбор архитектурной концепции с помощью активных граждан позволит сформировать пространство, которое будет отвечать реальным запросам жителей. При этом каждый вариант старается сохранить узнаваемые черты здания СЭВ, интегрируя их в новую архитектурную панораму столицы.
«Такие объекты будут формировать визуальные акценты города, одновременно создавая место притяжения для самых разнообразных сообществ Москвы. В результате обновленный комплекс СЭВ имеет шанс стать примером того, как в условиях плотной городской застройки можно сохранить дух места, придать ему современные функции и наполнить жизнью», — заключила эксперт.