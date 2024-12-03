Москва предоставила для строительства производств 50 участков за 1 рубль в год

В столице застройщики и инвесторы для возведения производств получили 50 земельных участков за 1 рубль в год. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Данная мера поддержки была введена в марте 2022 года. Благодаря ей бизнес с меньшими затратами и быстрее налаживает производство важной для города продукции.

«В рамках реализации масштабных инвестиционных проектов уже предоставили в аренду на льготных условиях около 263 га. На новых производствах смогут работать свыше 25,5 тыс. человек», — сказал Собянин.

К примеру, в Ново-Переделкине строят комплекс по производству мясной продукции. В Очаково-Матвеевском возводится производственный пищевой комплекс ресторанной сети.

Благодаря статусу масштабных инвестиционных проектов, которые предоставляют с 2016 года, на данный момент в городе реализуются более 90 таких проектов.

Ряд заводов построили, на них уже производят продукцию. В феврале текущего года в Гольянове запустили производство высокоскоростных лифтов, на котором каждый год смогут производить до 1 тыс. изделий.

«Компания Capital Group реализует в столице проекты, которые помогают формировать новую городскую среду. В частности, благодаря созданному московскими властями механизму запуска масштабных инвестиционных проектов мы получили возможность приоритетного развития перспективной территории в деревне Крекшино в Новой Москве. На предоставленном городом участке нами был успешно построен индустриальный парк, который на данный момент полностью забронирован высокотехнологичными компаниями-резидентами», — рассказал директор по правовым вопросам, член правления Capital Group Владимир Галактионов.

Ранее в департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы отметили, что в рамках реализуемых в городе 90 масштабных инвестиционных проектов разные районы столицы получат промпредприятия, на которых появится порядка 60 тыс. рабочих мест. При этом свыше половины масштабных инвестпроектов реализуют на льготных условиях — участки для локализации производств выделяют по льготной ставке 1 рубль в год без торгов.