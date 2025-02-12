сегодня в 17:25

Монолитные конструкции пристройки к лицею в Одинцове смонтировали на 90%

В рабочем поселке Новоивановское Одинцовского округа продолжается строительство нового корпуса Немчиновского лицея для 950 школьников. На данный момент строительная готовность объекта составляет 44%. На объекте задействовано 87 человек и 2 единицы техники, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Уже установлены основные элементы кровли. Сейчас ведутся работы по монтажу монолитных конструкций — они выполнены на 90%, параллельно подрядчик делает наружные и внутренние инженерные сети. Новый корпус должен быть достроен в августе, он откроет свои двери 1 сентября этого года», — особо подчеркнул глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

Проект корпуса предусматривает 4 надземных этажа, общая площадь помещений составит 20,5 тыс. кв. метров. Здание будет состоять из входных групп, гардеробных, учебных кабинетов, лаборантских, большого и малого спортзалов с раздевалками и душевыми, столовой на 850 мест, медицинского блока, актового зала на 400 мест, библиотеки, необходимых административных и служебных помещений.

Прилегающую к новостройке территорию благоустроят. На ней разместятся парковка, спортивное ядро, детские игровые комплексы, зоны отдыха и место для проведения общешкольных мероприятий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.