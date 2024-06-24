Молодая семья переедет в двухэтажный дом в Подмосковье по жилищной программе

Семья Кузнецовых из городского округа Шаховская приобрела двухэтажный дом в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище». Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Сергей и Лариса воспитывают двоих сыновей — Даниила 9 лет и Никиту 5 лет. Папа работает механиком, а мама массажист. По ее словам, домочадцы первые в очереди на прием.

«Старший сын школьник. Перед экзаменом, после контрольных, как только я замечаю, что он нервничает, сразу делаем массаж. После курса Даня, как новенький. Использую техники, направленные на расслабление. Если привести в порядок нервную систему, то расслабляется и мышечный каркас. Ребенок становится гораздо спокойнее», — рассказывает она.

Раньше Кузнецовы вчетвером ютились в «однушке». От знакомых супруги узнали о региональной подпрограмме улучшения жилищных условий. Теперь у них собственный дом в черте города.

«Весь второй этаж мы отдали под одну большую детскую. Там стоят спортивные тренажеры, висит «груша». А самое главное — наш дом находится около реки. Я просыпаюсь от кваканья лягушек и пения птичек. После городского шума это потрясающе!» — говорит Лариса.

В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья.

Участникам нужно соответствовать всего нескольким критериям: возраст до 35 лет; нуждаться в жилье (менее 10 кв. м на человека); проживать в Московской области (регистрация по месту жительства); иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья или возможность получить кредит на эту сумму.

Подать заявку можно онлайн на сайте.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.