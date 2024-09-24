Молодая семья из Сергиева Посада купила квартиру по жилищной программе

Семья Зуденковых из Сергиево-Посадского городского округа приобрела собственную «двушку» благодаря подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище». Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

У Алексея и Марии подрастают две дочки — София 3 года и Алиса 1 год. По словам мамы, обе девочки подвижные в папу.

«Всей семьей мы любим гулять, выезжать на природу. Ведем активный образ жизни. Папа играет в волейбол. Соня хотя и маленькая, тоже спортивная. Она уже ходит на танцы», — говорит она.

Раньше Зуденковы жили в съемной квартире. Узнав от друзей о программе поддержки молодых семей, Мария решила уточнить информацию в местной администрации. Сейчас у супругов свое жилье.

«Мы взяли „двушку“ в хорошем состоянии на вторичном рынке. Что касается ремонта, можно что-то улучшить. Мы уже переехали, доделывать будем постепенно. Главное, что теперь мы живем у себя дома», — говорит она.

Участникам нужно соответствовать всего нескольким критериям:

возраст до 35 лет;

нуждаться в жилье (менее 10 кв. м на человека);

проживать в Московской области (регистрация по месту жительства);

иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья / возможность получить кредит на эту сумму.

Подать заявку можно онлайн (https://uslugi.mosreg.ru/services/22760).

В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.