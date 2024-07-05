Многоуровневый паркинг на 717 машиномест построят в Одинцове в 2025 г

Девелопер открыл продажи машино-мест в многоуровневой парковке, которую строят для жителей жилого комплекса «Заречье Парк» в рабочем поселке Заречье Одинцовского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области.

Возведение объекта и соблюдение застройщиком обязательных требований Федерального закона 214-ФЗ контролирует Главгосстройнадзор Московской области. Реализация машино-мест осуществляется по договору долевого участия с использованием счетов эскроу, что гарантирует сохранность средств дольщиков до момента завершения строительства и ввода паркинга в эксплуатацию.

Текущая стройготовность паркинга достигла 27%. Застройщик продолжает возведение надземной части строения, а также обустраивает временные сооружения.

Согласно проекту, девятиэтажное здание парковки будет открытого типа. Общая площадь составит 21,1 тыс. квадратных метров, здесь смогут припарковаться 717 авто жителей ЖК. Для удобства перемещения между этажами будет функционировать лифт. На первом этаже обустроят технические помещения, склад уборочной техники и комнату охраны. Также на первом этаже откроется автомойка на 4 поста, мотосервис с мойкой и ремонтной зоной на 4 поста. Въезд-выезд в паркинг будет осуществляться через автоматические подъемно-секционные ворота, открываемые магнитной картой.

Завершить строительство планируют в первом квартале 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.