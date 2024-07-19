Многоквартирный дом в ЖК «Солнечная долина» Щелкова поставили на кадастр

В ЖК «Солнечная долина» городского округа Щелково на кадастровый учет поставили многоквартирный жилой дом. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Участники долевого строительства смогут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы, детские сады и осуществлять другие юридические действия. Девелопер проекта — ГК «Р-Инвест».

Дому присвоили кадастровый номер: 50:14:0050303:5262, находится он по адресу: Московская область, округ Щелково, улица Механизаторов, дом 1Б.

Общая площадь нового корпуса составляет более 28 тыс. кв. метров и включает в себя 372 квартиры различной планировки от студий до трехкомнатных. Первый этаж здания предназначен для коммерческих помещений. На дворовой территории обустроены игровые и спортивные площадки, воркаут-зоны, а также беседки с лавочками.

ЖК «Солнечная долина» возводится в подмосковном городе Щелково. Особенностью жилого комплекса является его непосредственная близость к знаменитому Щелковскому лесничеству, а также к карьеру с обустроенными пляжами. Для удобства жителей на прилегающей территории обустроено парковочное пространство, проведено комплексное благоустройство и озеленение. Планируется установка аттракционов, создание скейт-площадки и эко-зоны. В непосредственной близости от ЖК расположен детский сад № 54, неподалеку находятся крупные торговые центры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье является лидером по вводу многоквартирных домов в стране.

По словам губернатора, сейчас много сил направлено на расселение жителей из аварийных домов.