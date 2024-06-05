Многоквартирный дом в аварийном состоянии снесли в Подольске

В подмосковном городе Подольск завершен снос расселенного жилого дома № 28, который был признан аварийным. Демонтаж был выполнен в рамках проведения работ по ликвидации недостроев, самостроев и аварийных объектов на территории Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

«Многоквартирный жилой дом 1956 года постройки — двухэтажный, блочный, общей площадью чуть больше 350 квадратных метров. Здание было обследовано и по результатам технического состояния строительных конструкций признано аварийным. Весной текущего года произведен демонтаж строения. В настоящее время участок свободен от аварийного дома, строительный мусор вывезен и утилизирован», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Всего на территории городского округа Подольск выявлено 303 объекта незавершенного строительства.

На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие 224 объекта, что составляет порядка 74% от общего количества.

Работа в данном направлении будет продолжена.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.