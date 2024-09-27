Медсестра приобрела жилье в Коломне по «Соципотеке»

Переехав работать в Подмосковье из Саратовской области, медицинская сестра приняла участие в программе «Социальная ипотека». Квартиру Наталья Грачева купила в городском округе Коломна, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Общий стаж Натальи Грачевой превышает 20 лет. Последние годы она работает в ГБУЗ МО «Коломенская больница». По словам обладательницы сертификата, ее мама мечтала, чтобы дочь стала медиком.

«Сейчас, выполняя необходимые манипуляции, я вижу, как пациентам становится легче. Приносить пользу людям, помогать — это очень мотивирует. На работу идешь с осознанием нужности своего дела», — делится Наталья.

В Коломне Грачевы жили в съемной квартире. Возможности по решению жилищных проблем, которые есть в Московской области, стали для Натальи приятным сюрпризом.

«Выбрали „двушку“ в хорошем доме новой постройки. Из окна весь город, как на ладони! Еще очень удачное расположение — район спокойный и со всей необходимой инфраструктурой. И, что важно для меня, до работы можно дойти пешком», — говорит Наталья.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.

В 2024 году в Подмосковье будет выдано 295 свидетельств участникам программы «Социальная ипотека». Из них: 160 медицинским работникам — врачам, фельдшерам и медсестрам, 73 учителям, 57 свидетельства молодым ученым и уникальным специалистам ОПК и 5 тренерам. По программе участники получают от региона 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга — сами получатели платят только проценты по кредиту.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.