Медсестра из Люберец купила квартиру по «Соципотеке»

Благодаря программе «Социальная ипотека» медицинская сестра из городского округа Люберцы купила собственную квартиру. Александра Даниленко работает в ГБУЗ МО «Люберецкая областная больница». Ее стаж подходит к 10 годам, сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Обладательница сертификата вспоминает, что после школы поступать решила только в медицинский.

«Сейчас я работаю в отделении функциональной диагностики. Большинство пациентов приходят на электрокардиографию, это изучение работы сердца. Среди них много тех, кто приходят профилактику. Это очень радует, так как помогает вовремя вылечить человека», — делится она.

Александра с супругом жили в съемной квартире. Узнав, как коллеги приобрели жилье с помощью региональной меры поддержки, она решила последовать их примеру.

«Однокомнатную квартиру мы выбрали в том районе, где снимали. Здесь я жила в детстве, мне все знакомо. Теперь мы окончательно обосновались», — говорит она.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.