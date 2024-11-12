Медики Чехова могут получить ежемесячную компенсацию за аренду жилья

Врачи городского округа Чехов могут получить ежемесячную выплату за аренду жилья. Ежемесячная выплата для супружеской пары врачей составляет 30 тыс. рублей. Данная мера призвана поддержать медицинских работников, работающих в регионе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Для получения компенсации необходимо соблюдать следующие условия:

работать на полную ставку в учреждении Минздрава МО;

не иметь собственного жилья в Подмосковье или помещений коммерческого, социального и специализированного найма;

не получать аналогичную компенсацию от администрации городского округа.

Подать заявку можно на региональном портале госуслуг. Обращение рассматривается в срок до 10 дней. В регионе также действуют и другие меры поддержки, ознакомиться с которыми можно на сайте. Эти инициативы помогут не только улучшить уровень жизни медиков, но и привлечь новые кадры в медицинские учреждения Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.