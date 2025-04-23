Малогабаритная квартира-студия: сколько россияне готовы заплатить за такое жилье

Каждый четвертый россиянин (23%) готов приобрести даже малогабаритную квартиру-студию (меньше 28 кв. м), чтобы иметь собственное жилье. Категорически против высказался каждый второй (54%). Еще 24% затрудняется ответить на данный вопрос. О результатах проведенного исследования РИАМО сообщили в компании Level Group.

В ходе опроса компания ставила своей целью выяснить, как россияне относятся к покупке малогабаритных квартир и в какой степени такая жилплощадь комфортна для жизни, по их мнению.

Сколько готовы заплатить россияне за квартиру-студию?

Подавляющее большинство опрошенных (65%) не готовы потратить на квартиру-студию больше 6 млн рублей. И только каждый шестой (16%) согласен купить малогабаритную квартиру за 10-15 млн рублей. 10% опрошенных назвали сумму от 10 до 15 млн рублей. Еще 10% опрошенных готовы заплатить больше 15 млн рублей.

Опрошенные также рассказали, какой платеж по ипотеке были бы готовы выплачивать. Большинство опрошенных (55%) назвали сумму менее 40 тыс. рублей. Каждый пятый (23%) — от 40 до 60 тыс. рублей. Еще 12% назвали сумму от 60 до 80 тыс. рублей. Более 80 тыс. рублей готовы выплачивать только 11% респондентов.

Любопытно, что почти каждый второй опрошенный (43%) не готов пожертвовать инфраструктурой, чтобы уложиться в бюджет. Транспортную доступность как самый важный критерий назвали 20% опрошенных. Еще 22% ставят в приоритет квадратные метры — даже в ущерб транспортной доступности и инфраструктуре.

Ожидание и реальность: идеальный метраж квартиры

Выяснилось, что только 8% респондентов считают, что малогабаритная квартира комфортна для постоянного проживания. Подавляющее же большинство опрошенных (58%) при неограниченности бюджета сделали бы выбор в пользу просторной квартиры от 70 до 100 кв. м. Почти каждый пятый (17%) назвал квартиру площадью от 50 до 70 кв. м. И только 11% — менее 50 кв. м. Еще 14% хотели бы приобрести квартиру более 100 кв. м.

Получение дохода и выгода от покупки: причины выбора малогабаритной квартиры

Среди причин выбора малогабаритной квартиры каждый второй назвал планы на получение дохода с недвижимости: 48% опрошенных уверены, что квартиру-студию легко сдать в аренду или перепродать. А каждый третий респондент (30%) убежден в выгоде от такой покупки: по их мнению, стоимость студии намного дешевле однокомнатной квартиры в той же самой локации.

«По статистике Level Group, квартиры менее 28 кв. м. востребованы у разных категорий покупателей. Часто это молодые люди до 35 лет, не состоящие в браке, или люди старше 40 лет, приобретающие квартиры для своих детей. Любопытно также, что студии и однокомнатные квартиры остаются одним из наиболее востребованных форматов жилья при покупке с использованием материнского капитала: в 29% случаев эту меру господдержки используют именно при покупке однокомнатных квартир. При этом квартиры-студии покупают значительно чаще многокомнатных квартир — в 18% случаев», — прокомментировали в пресс-службе Level Group.