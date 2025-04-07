Лицей в городе Истра капитально отремонтировали на 45%

Капитальный ремонт лицея в городе Истра уже достиг значительного этапа — фактическая готовность объекта составляет почти 45%. Это особенно важно, учитывая, что основное здание было введено в эксплуатацию в 1984 году, и за 40 лет ни разу не проводился капитальный ремонт. Лицей также является одним из самых крупных учебных заведений округа, где обучаются около 1,3 тыс. детей. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Что касается штата трудящихся на строительной площадке: это 72 рабочих, 3 инженерно-технических работников и 1 единица техники.

Полностью завершены демонтажные работы, и сейчас ведутся следующие этапы: вывоз строительного мусора, монтаж и штукатурка перегородок подвала, прокладка центрального отопления, монтаж кабельных трасс, монтаж системы ливневой канализации, стяжка пола, монтаж окон, прокладка трасс системы вентиляции, сборка лесов и монтаж фасадной подсистемы.

В отношении гидроизоляции кровли — ее готовность оценивается в 60%. Первый слой кровли уже уложен, а в настоящее время продолжается укладка второго финального слоя. Предварительно по кровле провели кладку и штукатурку парапета и смонтировали кровельный пирог.

Уже 1 сентября 2025 года обучающиеся смогут вернуться в стены родного и полностью обновленного лицея. А пока, во время капитального ремонта, ребята продолжают обучение в школе в микрорайоне «Восточный».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.