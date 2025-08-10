Ликсутов: столичный производитель кабелей построит новый производственный комплекс

При содействии Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства завод «Спецкабель» привлек льготный инвестиционный кредит на строительство нового кабельного производства, заявил заммэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Благодаря поддержке Фонда один из ведущих столичных производителей кабельно-проводниковой продукции реализует проект по созданию нового производства на востоке столицы. На эти цели инвестор привлек по льготной процентной ставке около 3,2 млрд рублей сроком на 3 года», — уточнил Ликсутов.

Новое предприятие появится в районе Метрогородок. Там будут выпускать кабельно-проводниковую продукцию для объектов промышленности и энергетики.

«Общая площадь будущего производства составит около 33 тыс. кв. м. На предприятии создадут более 300 новых рабочих мест», — прокомментировал министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

В этом году максимальный размер льготного инвестиционного кредита в Москве был увеличен с 3 до 5 млрд рублей, а срок льготного кредитования — с трех до пяти лет. При этом компенсация составляет 50% от ключевой ставки, установленной ЦБ РФ.

«При поддержке столичных властей мы уже успешно завершили масштабную модернизацию одного из наших цехов и освоили производство новых, специализированных типов оптических кабелей. Новый завод поможет укрепить наши производственные возможности и станет важным вкладом в развитие инфраструктуры Москвы, повышая статус столицы как центра передовых технологий и инноваций в области связи и энергетики», — отметил вице-президент компании «Спецкабель» Сергей Лобанов.

Всего с 2022 года благодаря льготным инвестиционным кредитам московские предприятия привлекли более 250 млрд рублей на развитие производства. Чтобы воспользоваться льготой, необходимо заключить кредитный договор, а затем обратиться в Фонд. После одобрения заявки заключается договор финансовой поддержки для компенсации части затрат на уплату процентов по кредиту. Далее, в зависимости от сроков списания процентов, на счет компании в банке, где открыт кредит, перечисляется необходимая сумма.