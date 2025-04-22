Личные обиды и ссоры: эксперт рассказал о рынке продажи долей в квартирах

Член Российской гильдии риэлторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков заявил, что российскими риэлторы не любят работать с долевыми квартирами: такие продажи часто сопряжены с бракоразводными процессами, личными обидами и конфликтами, сообщает Общественная Служба Новостей .

«На самом деле у нас есть много кейсов, когда мы решали подобные задачи именно таким образом — договаривались и потом продавали всю квартиру целиком, к выгоде всех сторон», — пояснил Барсуков.

По его словам, квадратные метры в отдельной доле чаще всего продавать невыгодно: они стоят значительно дешевле, чем та же площадь в целой квартире, разница может составлять до 70%.

Еще одна сложность — это бытовое разделение площади. Доля это «нечто эфемерное», она не привязана к конкретным участкам жилья.

Для того, чтобы инициировать процесс продажи доли в квартире, собственнику достаточно направить соседу официальное уведомление, но закон защищает права всех владельцев.