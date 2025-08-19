Квартиры от группы «Самолет» теперь можно купить на Wildberries

Группа «Самолет» заключила соглашение и стала первым партнером объединенной компании Wildberries и Russ — РВБ. Теперь квартиры от застройщика доступны на маркетплейсе во вкладке «Новостройки», пока она работает в тестовом режиме, сообщает пресс-служба ГК «Самолет».

Для потенциальных покупателей доступно более 14 тысяч вариантов квартир в 14 регионах России. В ближайшее время версию приложения обновят. Тогда для пользователей станут доступны эксклюзивные условия сделок.

Карточка товара оформлена удобно и понятно. Здесь можно уточнить место расположения ЖК, срок сдачи домов, количество комнат, площадь, стоимость и другую информацию о понравившемся жилье. Прямо из приложения с помощью одной кнопки можно связаться с застройщиком и договориться о просмотре квартиры или задать любой вопрос.

Генеральный директор группы «Самолет» Анна Акиньшина отметила, что компания ставит перед собой амбициозные цели, в том числе быть брендом первого выбора в недвижимости. Эта задача обязывает выдвигать новаторские идеи и улучшать не только качество самих проектов, но и комфортность сделки.

«Рады, что совместно с Wildberries сделали процесс выбора, возможно, самой важной покупки в жизни каждого человека еще более удобным и быстрым», — рассказала Акиньшина.

Основатель Wildberries, глава РВБ Татьяна Ким подчеркнула, что покупки в маркетплейсе совершают почти 80 млн человек. Люди приходят не только за товарами массового спроса, но и за крупной бытовой техникой, транспортными средствами и строительными материалами.

«Я уверена, что и в случае с недвижимостью, будущее — за цифровыми платформами. А наши клиенты оценят удобство выбора недвижимости в привычном для них интерфейсе», — подытожила Ким.

«Самолет» — одна из самых крупных компаний в сфере proptech и девелопмента. В группе развиваются сразу несколько бизнес-направлений: фонд арендной недвижимости, управляющая компания, платформа сервисов с недвижимостью «Плюс», девелопмент проектов, образовательные программы и проектный институт.

По объему текущего строительства «Самолет» занимает 1 место в России. Компания имеет представительства почти в 300 городах РФ и стран СНГ. На конец прошлого года внешняя оценка активов составляла 873 млрд рублей.