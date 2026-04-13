Квартира за 40 млн умершей подруги Плисецкой в центре Москвы пустует пятый год

Квартира умершей приятельницы балерины Майи Плисецкой Аллы Богуславской в центре Москвы почти за 40 млн рублей стоит пустой пятый год. Прямых наследников у Богуславской нет, а один дальний родственник не имеет возможности доказать право на элитную двухкомнатную квартиру из-за отсутствия завещания, сообщает Mash .

Экс-артистка Большого театра Алла Богуславская скончалась в 2022 году в 89 лет. У нее не было детей, муж умер раньше.

Богуславская оставила жилье площадью 70 квадратных метров в Большом Каретном переулке примерно за 38 млн рублей, антикварные предметы, драгоценности и авторские права на одно из ее хореографических выступлений. Суммарная цена наследства составляет примерно 70 млн рублей.

Квартиру должно было получить государство осенью 2022 года. Однако объявился племянник супруга. Он хочет получить наследство, но четвертый год не может это сделать, поскольку не является кровным родственником Богуславской. Она, в свою очередь, завещания на его имя не писала.

Без документа мужчине крайне проблематично доказать, что он имеет право получить наследство Богуславской. В этом случае квартира будет и дальше простаивать до того момента, пока у усопшей не появятся кровные родственники.

