Крым стал лидером ЮФО по темпам строительства

В Крыму за год ввели 2,6 млн кв м недвижимости

Крым занял первое место в Южном федеральном округе по росту строительных работ. За год объем отрасли превысил 230 млрд рублей, сообщает «Крымская газета» .

Руководитель Крымстата Ольга Балдина сообщила, что объем работ по виду деятельности «Строительство» за прошлый год превысил 230 млрд рублей — на 68,7% больше, чем годом ранее.

С 2014 года в Крыму построены 81 детский сад и 13 школ, открыта больница имени Семашко на 734 койки и 69 амбулаторий. Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин отметил, что общий ввод жилья в Крыму и Севастополе превысил 14 млн кв. м, а показатель на душу населения выше среднероссийского на 12%.

В 2025 году в регионе ввели более 2,6 млн кв. м жилой и нежилой недвижимости. В первом квартале 2026 года построено 245 тыс. кв. м жилья, из них 47 тыс. кв. м — многоквартирные дома и 197 тыс. кв. м — индивидуальное строительство.

В 2026 году откроются четыре школы на 2250 мест и семь детских садов на 1340 мест. Продолжается ремонт образовательных учреждений и строительство театрального центра.

На развитие транспортной инфраструктуры направлено 760 млрд рублей, приведено в нормативное состояние 1670 км дорог. В 2026 году планируется ввод 57 дорожных объектов.

В республике также выявлено 5230 долгостроев. Около 100 объектов намерены передать инвесторам, рассчитывая вернуть в бюджет до 500 млн рублей.

