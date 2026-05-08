Крым стал лидером ЮФО по темпам строительства
Крым занял первое место в Южном федеральном округе по росту строительных работ. За год объем отрасли превысил 230 млрд рублей, сообщает «Крымская газета».
Руководитель Крымстата Ольга Балдина сообщила, что объем работ по виду деятельности «Строительство» за прошлый год превысил 230 млрд рублей — на 68,7% больше, чем годом ранее.
С 2014 года в Крыму построены 81 детский сад и 13 школ, открыта больница имени Семашко на 734 койки и 69 амбулаторий. Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин отметил, что общий ввод жилья в Крыму и Севастополе превысил 14 млн кв. м, а показатель на душу населения выше среднероссийского на 12%.
В 2025 году в регионе ввели более 2,6 млн кв. м жилой и нежилой недвижимости. В первом квартале 2026 года построено 245 тыс. кв. м жилья, из них 47 тыс. кв. м — многоквартирные дома и 197 тыс. кв. м — индивидуальное строительство.
В 2026 году откроются четыре школы на 2250 мест и семь детских садов на 1340 мест. Продолжается ремонт образовательных учреждений и строительство театрального центра.
На развитие транспортной инфраструктуры направлено 760 млрд рублей, приведено в нормативное состояние 1670 км дорог. В 2026 году планируется ввод 57 дорожных объектов.
В республике также выявлено 5230 долгостроев. Около 100 объектов намерены передать инвесторам, рассчитывая вернуть в бюджет до 500 млн рублей.
