Крупный ритейлер расширяет логоцентр за счет возведения нового склада в Пушкинском

Более чем на 25% увеличится среднесуточный грузооборот логистического центра «Гиперглобус» после ввода нового склада с особым температурным режимом для хранения скоропортящейся продукции в городском округе Пушкинский. Об этом сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора.

Накануне Главгосстройнадзор проверил ход строительства объекта. Готовность здания составляет 38% — уже завершены работы по устройству несущих конструкций, строители выполняют кровельные и фасадные работы. Завершить возведение склада планируют весной 2026 года.

Объем инвестиций в расширение — порядка 3 млрд руб. Площадь здания превысит 16,5 тысяч квадратных метров. В одноэтажном корпусе предусмотрено несколько секторов с разным температурным режимом. Здесь будут временно хранить, а затем распределять в магазины сети овощи и фрукты, птицу, рыбные пресервы. На складе также оборудуют зоны приемки, проезда, отгрузки и распределения, помещение контроля качества продукции.

Строительство склада существенно сократит издержки на логистику между торговыми точками, а также откроет новые возможности для сбыта продукции местных пищевых производств и фермерских хозяйств.

Средний суточный грузооборот склада составит 1007 тонн. Здание станет третьим на территории логоцентра ритейлера. С вводом его в эксплуатацию среднесуточный грузооборот площадки превысит 4 000 тонн.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов работать по привлечению инвесторов и выстраивать с ними коммуникацию.

«Те территории, которые сегодня не имеют, может быть, заметных проектов в части привлечения инвесторов, — прошу на это обращать внимание», — сказал Воробьев.