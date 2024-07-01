Корпус производственно-складского комплекса построят в Дмитрове

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Мособлархитектура одобрила облик производственно-складского объекта, который готовится к реконструкции в городе Дмитров, на улице Промышленная. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В рамках проекта планируется реконструкция существующего складского здания общей площадью 1700 квадратных метров путем пристройки нового производственного корпуса. Общая площадь объекта после реконструкции составит более 5400 квадратных метров. Реализация проекта позволит создать 52 новых рабочих места. Завершить строительство планируется в IV квартале 2026 года», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Здание имеет Г-образную форму в плане. Объемно пространственное решение сформировано двумя прямоугольными блоками, соединенными между собой.

В качестве основного материала отделки использованы горизонтально расположенные трехслойные панели. Динамика и контраст подчеркнуты посредством вертикальных витражных конструкций, расположенных в зоне лестничных маршей, что способствует гармоничному восприятию больших объемов и одновременно выполняет функции естественного освещения внутренних помещений.

Основная цветовая гамма решена сочетанием нескольких оттенков серого и синего. Контрастные рисунки в виде полукружий, выполненные посредством трафаретной окраски, выделяют производственное ядро. Ритм разноформатных оконных проемов придает выразительность.

Объект предназначен для производства бумажных товаров санитарно-гигиенического назначения, а также хранения и сортировки готовой продукции. Двухэтажные объемы включают производственные, складские, административные и бытовые помещения. Также предусмотрена зона загрузки-выгрузки.

Входная группа выделена акцентным П-образным порталом с нависающим козырьком для защиты от неблагоприятных погодных явлений. Доступ в здание — безбарьерный, с уровня земли без ступеней и пандусов. На фасадах предусмотрены места для размещения логотипа и информационных конструкций.

На прилегающей территории планируется организация плоскостной парковки, пешеходных дорожек, проездов, будет выполнено озеленение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы. Только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.