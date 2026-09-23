Комитет выставил на торги 158 объектов в Подмосковье 14–18 сентября

Комитет по конкурентной политике Московской области выставил на торги 158 объектов в Подмосковье с 14 по 18 сентября 2026 года, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Среди новых лотов — 75 земельных участков в аренду и 69 на продажу, шесть зданий с участками и три нежилых помещения на продажу. Еще два нежилых помещения сдают в аренду. На торги также выставили один объект для водопользования и два — для сельскохозяйственной деятельности.

В деревне Тарасково округа Кашира сдают в аренду участок площадью 11,6 сотки для индивидуального жилищного строительства. Начальная цена — 56 420,61 руб. в год. В деревне Головинские Рамешки муниципального округа Шаховская продают участок площадью 7,2 сотки с тем же назначением. Начальная цена — 167 083,20 руб. Участки для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства подходят для возведения частного дома.

Для бизнеса в округе Кашира продают участок со зданием для коммерческой деятельности по начальной цене 13 695 000 руб. В округе Шаховская продают нежилое помещение площадью 39,5 кв. м. Начальная цена — 1 647 231 руб.

Выбрать объект можно на интерактивной карте единого портала торгов Московской области. Торги проходят в электронной форме: для участия нужна усиленная квалифицированная электронная подпись, полученная в аккредитованном удостоверяющем центре. Побеждает участник, предложивший на аукционе самую высокую цену.

Обзоры законодательства по 44-ФЗ, 223-ФЗ и ЗИТ, а также пошаговые инструкции по участию в земельно-имущественных торгах размещены на странице комитета в мессенджере «МАКС».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.