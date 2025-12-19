Каждый третий россиянин в Новый год мечтает о любви и собственной квартире

В преддверии Нового года россияне чаще всего загадывают желания, связанные с личной жизнью и жильем: 30% мечтают встретить вторую половинку, а 32% — улучшить жилищные условия, следует из опроса группы компаний «КОРТРОС».

Исследование показало, что вера в новогоднее чудо среди взрослых по-прежнему сильна. Так, 68% респондентов признались, что ждут исполнения желаний в праздничную ночь, тогда как 32% полагаются исключительно на собственные силы и относятся к этому скептически.

Самым популярным желанием стало улучшение жилищных условий — его назвали 32% опрошенных. Немногим меньше россиян — 30% — хотели бы в новом году найти вторую половинку. Желание создать или расширить семью, связанное с рождением детей, оказалось важным для 16% респондентов и уступило по популярности мечте о покупке автомобиля, которую назвали 22% участников опроса.

Загадывать желания россияне предпочитают по-разному. Четверть опрошенных (25%) собираются воспользоваться традиционным новогодним ритуалом с запиской и шампанским под бой курантов. Большинство — 57% — загадают желание мысленно, а 18% признались, что уже намекнули о своей мечте тем, кто потенциально может помочь в ее исполнении.

Праздновать Новый год россияне в основном планируют в семейном кругу — так ответили 71% участников исследования. Еще 9% встретят праздник с друзьями, 8% — в путешествии, а 12% проведут новогоднюю ночь на работе.

Планы на зимние каникулы у большинства оказались спокойными и «домашними». Почти половина респондентов (46%) собирается провести время с родными и друзьями, 15% планируют заняться домашними делами, 19% хотят гулять по праздничному городу, а еще 19% намерены активно отдыхать и заниматься зимними видами спорта.

«Улучшение жилищных условий регулярно входит в число главных желаний россиян. Эта цель тесно связана с мечтами о второй половинке, семье и детях. По итогам опроса более 70% россиян встретят Новый год в кругу семьи, ожидая чуда и надеясь на исполнение самого сокровенного», — отметил главный коммерческий директор ГК «КОРТРОС» Дмитрий Железнов.

