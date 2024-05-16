Кардиолог из Красногорска приобрела собственную квартиру благодаря соципотеке

Врач из городского округа Красногорск переехала из съемной квартиры в собственную. Приобрести однокомнатную квартиру в новом доме ей помогла программа «Социальная ипотека». Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

С самого детства Азиза Овезова мечтала стать медиком, в профильный ВУЗ она поступила сразу после окончания школы. Сейчас обладательница сертификата работает кардиологом в ГБУЗ МО «Красногорская городская больница». Стаж подходит к 8 годам.

«Без сердца люди не живут, этот орган самый важный у человека. Люди приходят с жалобами на то, что болит сердце. Часто встречается нарушение ритма. После лечения видишь результат — улучшение состояния пациента и качества его жизни», — говорит она.

В Подмосковье Овезова жила в съемной квартире и, как признается, всегда мечтала о своей. Узнав о «Социальной ипотеке», она решила принять участие в программе.

«Теперь у меня «однушка», где я полноправная хозяйка, а не временный гость. Ремонт был частично сделан. То, что пришлось доделать, я уже завершила и переехала. Мне все здесь нравится — до работы ехать 15 минут, рядом есть набережная, торговые центры», — рассказывает она.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году сертификаты на социальную ипотеку получат около 300 человек. В этом году обладателями нового жилья стали 296 талантливых специалистов. Глава региона отметил, что в любой работе, даже самой любимой и благородной, очень важна мотивация.

«Мы понимаем, что аренда и покупка жилья в столичном регионе — удовольствие не из дешевых, поэтому подключаемся и помогаем талантливым специалистам, у которых горят глаза. Вот уже 8 лет в Подмосковье действует социальная ипотека для педагогов, врачей и фельдшеров, тренеров спортшкол, людей, которые посвящают себя науке и открытиям. Программа очень востребована — каждый год мы выдаем порядка 300 сертификатов. В 2024-м поможем приобрести жилье на выгодных условиях еще 295 специалистам. А всего с 2016 года благодаря социальной ипотеке решить квартирный вопрос смогли уже порядка 3 000 человек», — отметил Воробьев.