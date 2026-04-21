Капремонт школы №5 в Щелкове выполнен на 40%

Капитальный ремонт школы №5 для детей с ограниченными возможностями здоровья на улице Заводской в Щелкове выполнен на 40%. Завершить работы и открыть обновленное здание планируется 1 сентября 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы ведутся в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» за счет бюджетных средств. Сейчас на объекте задействованы 39 рабочих и две единицы техники. Строители монтируют вентилируемый фасад, выполняют отделку и прокладывают внутренние инженерные сети. Общая площадь здания составляет 2 153,1 кв. м.

В школе 1958 года постройки обновят фасад и кровлю, заменят инженерные сети и сантехнику, установят системы безопасности. Ремонт затронет все помещения, включая спортзал и пищеблок. Для учреждения закупят новую мебель и оборудование, а прилегающую территорию благоустроят.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т.д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.