сегодня в 13:42

Капремонт школы №16 в Орехово-Зуевском округе выполнен на 50%

Капитальный ремонт школы №16 на улице Мадонской, 4 в Орехово-Зуевском округе выполнен наполовину. Строительная готовность объекта составляет 50%, завершить работы планируют к 1 сентября 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы ведутся по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках задач нацпроекта «Молодежь и дети». На площадке задействованы 75 рабочих и две единицы спецтехники.

«В настоящее время на объекте ведется устройство фасадных конструкций, установка оконных блоков, монтаж инженерных сетей, работы по слаботочным сетям, внутренняя отделка помещений», — сообщил министр строительного комплекса региона Александр Туровский.

Предчистовая отделка выполнена на 75%, фасадные работы — на 50%, монтаж инженерных сетей — на 65%. В здании площадью 7 048 кв. м обновят входные группы, полностью заменят инженерные коммуникации и сантехнику, отремонтируют фасад и кровлю. Для учеников закупят новую мебель и оборудование.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т.д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.