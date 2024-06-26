Капремонт школы № 2 в Луховицах завершен на 58%

В Луховицах продолжается капитальный ремонт городской школы № 2. Он стартовал в январе этого года и должен завершиться к началу нового учебного года, чтобы 1 сентября педагоги и ученики переступили порог обновленной школы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Общестроительная готовность объекта достигла 58%. Представители подрядной организации «Воздвижение» полностью выполнили демонтаж и кровельные работы, на 77% оборудовали фасад. В помещениях на 100% сделаны бетонные стяжки. С 15 июля начнутся работы по благоустройству пришкольной территории и созданию спортивного городка.

На стройплощадке трудятся 84 человека, задействованы 5 единиц техники.

«В спортзале выполнена новая стяжка пола, зашпаклеваны потолок и стены. Потолок покрашен. В ближайшее время подрядчики приступят к покраске стен, а затем сделают спортивное покрытие. В актовом зале сделана новая сцена и каркас под нее. Сцена обшита фанерой. Также для удобства сделаны две гримерки, выровнены стены. В дальнейшем здесь подрядчики тоже выполнят покраску и работу над полами», — рассказала первый заместитель главы городского округа Луховицы Елена Лядова.

Работы ведутся и в столовой. Здесь рабочие выкладывают плитку. Вентиляция в помещении смонтирована на 90%. В пищеблоке возводятся перегородки для пищевых цехов, согласно нормам СанПина.

Также в школе подрядчики заменят окна.

«Старые рамы рабочие демонтировали. Окна устанавливаются серого цвета, что придаст школе современный и стильный облик. Фасад будет в ярких тонах, преобладают белый, бежевый и зеленый цвета. Подрядчики пока установили 30% окон. К 15 июля эти работы завершатся», — сказала Елена Лядова.

На очереди — обновление входной группы, установка дверей и сантехники, мебели и оборудования для учебного процесса, благоустройство пришкольной территории и создание спортивного городка.

Работы в школе выполняются по президентскому национальному проекту «Образование», по государственной программе Московской области «Образование Подмосковья» и в рамках исполнения наказов избирателей, которые вошли в народную программу партии «Единая Россия».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.