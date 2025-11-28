сегодня в 18:26

Капремонт продолжается в здании колледжа «Подмосковье» в Химках

Работы ведутся в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета Московской области, в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

На сегодняшний день выполнено около 70% работ. Строители выполняют фасадные работы, чистовую отделку помещений, благоустройство территории.

Здание колледжа находится на Юбилейном проспекте, его площадь составляет более 4,3 тыс. кв. м.

В ходе работ обновят фасад здания, обустроят входную группу, заменят инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, окна и двери. Проведут внутреннюю отделку помещений, кровельные работы, модернизируют пищеблок, поставят новое оборудование и мебель. Прилегающая территория будет благоустроена: появятся зоны отдыха и занятий спортом.

Работы планируется завершить в 2026 году.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в 2025 году в Подмосковье появится 14 школ, построенных за счет бюджета. Реализуется также госпрограмма по капремонту образовательных организаций.

«В рамках президентских целей, национальных целей вы знаете, что продолжительное время мы строим и продолжаем строить школы: когда-то 30, когда-то 34. В этом году у нас <…> 14 бюджетных школ, еще есть внебюджетные школы», — рассказал Воробьев.