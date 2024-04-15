Капремонт двух корпусов колледжа проведут в Раменском округе

Начинаются работы по капитальному ремонту двух корпусов Раменского колледжа. По итогам конкурсных процедур заключен контракт на проведение работ. Об этом сообщила пресс-служба министерства стройкомплекса Подмосковья.

Проектом предусмотрен ремонт кровли, утепление перекрытий, устройство водосточной системы и парапета, утепление фасада, ремонт входных групп с ограждением, устройство пандусов и бетонного крыльца, замена полов, ремонт стен, потолков, электроосвещения, вентиляции теплового узла. Также будет закуплена новая мебель и оборудование.

Завершить работы планируется до конца текущего года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.