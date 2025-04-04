Капремонт детского сада в Подольске на 120 мест выполнен на 30%

В Подольске в ходе капремонта детского сада на улице Кирова приступают к ремонту кровли и фасада. Строительная готовность выполнения ремонтных работ составляет 30%. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В рамках работ дошкольного отделения школы № 19 планируется ремонт кровли и фасада, замена инженерных систем, внутренняя отделка, благоустройство территории и оснащение современным оборудованием. Завершение работ запланировано на 1 сентября текущего года.

После завершения ремонта дошкольное отделение сможет принять 120 детей. В здании будут оборудованы современные групповые комнаты, музыкальный и спортивный залы, изостудия, кабинет логопеда. На прилегающей территории появятся новые детские площадки с игровыми комплексами, озелененные зоны и спортивная площадка.

Ремонт ведется за счет средств бюджета Московской области. В качестве подрядной организации выступает ООО «Гарант Строй».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.