Капремонт детсада школы №6 в Балашихе выполнили на 52%

Капитальный ремонт дошкольного отделения школы № 6 продолжается в микрорайоне Саввино в Балашихе. Строительная готовность объекта составляет 52%, завершить работы планируется в 2026 году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Дошкольное отделение расположено на улице 1 Мая, дом 6. Работы ведутся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области». Общая площадь здания составляет 1216,3 кв. метра.

В настоящее время на объекте выполняют отделочные, фасадные и кровельные работы, а также монтируют оконные блоки. Параллельно идет обновление внутренних помещений.

Проект предусматривает полную замену инженерных систем — отопления, вентиляции и канализации, установку нового сантехнического оборудования. После завершения ремонта учреждение оснастят новой мебелью и современным оборудованием. Кроме того, благоустроят прилегающую территорию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т.д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.