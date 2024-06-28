Ремонт центра образования в Богородском округе будет завершен в 2025 году

В Богородском округе подвели итоги конкурсов на выполнение капитального ремонта двух зданий «Центра образования № 30» по улице Маяковская д. 12 и д. 34 в городе Электроугли. По итогам конкурсных процедур заключены контракты на проведение комплекса проектных и строительно-монтажных работ. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области

Подрядчиками на площадках выступают ООО «СК-55» и ООО «Региондорстрой».

В рамках технического задания в двух учебных корпусах проведут кровельные и фасадные работы, обновят входные группы, полностью заменят все окна и двери, проведут внутреннюю отделку помещений и благоустроят прилегающую территорию. В рамках капитального ремонта будут также заменены и все инженерные коммуникаций — трубы, электропроводка, датчики пожарного оповещения и т. д.

Изменения коснутся и школьных библиотек. Их обещают «превратить» в медиатеки — здесь можно будет вести кружки, заниматься проектной работой, проводить творческие конкурсы. Новую мебель и оборудование поставят в классы, спортивные залы.

Завершить работы планируется к 1 сентября 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.