Капитальный ремонт школы № 22 в Подольске вышел на финишную прямую

В школе № 22, расположенной на проспекте Юных Ленинцев, продолжается капитальный ремонт. На трех этажах здания полностью завершена подготовка стен: они оштукатурены и ошпаклеваны.

На втором и третьем этажах готовность электромонтажных работ составляет 80 процентов. На первом этаже к ним только приступают. Параллельно на всех трех этажах полностью выполнены работы по слаботочным системам.

Как отметил представитель подрядной организации «АгроСтройАльянс» Абас Содыков, полы на втором и третьем этажах уже полностью готовы, а на первом — еще ведутся подготовительные работы под стяжку.

Завершить их планируется к середине мая. В этот же срок будут полностью закончены полы в пищеблоке и актовом зале. Одновременно ведутся фасадные работы: утепление фасада выполнено на 70 процентов.

В спортивном зале продолжаются кладочные работы, которые также намечено завершить к середине мая, после чего подрядчик приступит к устройству перекрытий.

На объекте ежедневно работают 57 человек рабочих, четыре инженерно-технических специалиста, два сотрудника по инженерным системам, а также погрузчик.

Работы идут по госпрограмме обновления социнфраструктуры региона и нацпроекту «Молодежь и дети».

Полностью завершить все работы планируется к сентябрю 2026 года.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.