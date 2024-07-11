сегодня в 16:54

Капитальный ремонт школы № 2 в Луховицах завершен более чем на 60%

В рамках президентской программы в городском округе Луховицы на улице Островского продолжается капитальный ремонт в здании средней общеобразовательной школы № 2. Сейчас строительная готовность учреждения составляет 65%, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

«На площадке 90 рабочих и 4 единицы техники. Строители осуществляют устройство оконных блоков, настенной и напольной плитки, кровельные и фасадные работы, устройство систем вентиляции», — уточнили в сообщении.

Подрядчику также предстоит отремонтировать входные группы, заменить двери и окна, сантехнику, инженерные сети и провести отделку помещений, поставить новую мебель и современное оборудование.

Площадь образовательного учреждения составляет 6,3 тыс. кв. метров.

В Московской области к началу учебного года капитально отремонтируют 41 школу.

Вернуться в свою обновленную школу ребята смогут уже 1 сентября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.