Капитальный ремонт пройдет в 14 многоквартирных домах Реутова

В Реутове продолжается реализация региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов. В 2025 году в городе запланирован комплексный капитальный ремонт 14 многоквартирных домов. В рамках программы будут обновлены кровельные покрытия, реконструированы фасады, модернизированы инженерные коммуникации и заменено устаревшее лифтовое оборудование. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ремонт будет проходить в домах 12, 19, 30, на улице Победы, 27, 27к1 и 27к3, на улице Ашхабадской, 36 и 69, на Юбилейном проспекте, 55, на проспекте Мира, 29, на улице Советской, 20, на улице Калинина, 19, на улице Новой, 31, на улице Ленина, 19, и на улице Южной.

Наиболее масштабные работы предполагаются в доме №12 по улице Победы. Комплексный капитальный ремонт включит: восстановление плоской кровли, обновление фасада без утепления, модернизацию систем электроснабжения, горячего и холодного водоснабжения, а также реконструкцию инженерных коммуникаций – системы водоотведения и центрального отопления.

Кроме этого, в Реутове в 2025 году планируют отремонтировать 160 подъездов.

Полный перечень документов можно изучить здесь и здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом – это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», – заявил Воробьев.