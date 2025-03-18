Капитальный ремонт детского сада № 11 в Орехово-Зуеве завершен на треть

На улице Парковская в Орехово-Зуеве продолжается капитальный ремонт здания детского сада № 11. Стройготовность по всем выполненным работам составляет более 35%, сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Работы проводятся в рамках госпрограммы Московской области за счет средств бюджета. Передать обновленное здание педагогам и детям планируется в августе.

Строители завершают демонтажные работы, параллельно ведут отделочные, кровельные и фасадные работы. Также подрядчик занимается установкой и монтажом окон.

В ходе капитального ремонта в здании площадью 2 611 кв. метров заменят все инженерные системы: электро- и водоснабжения, отопления, канализации, а также вентиляции и кондиционирования. Модернизируют системы связи и видеонаблюдения, оповещения о пожаре, охранной сигнализации. Проведут фасадные, кровельные работы, на первом этаже обустроят входную зону.

Обновленный детский сад откроется 1 сентября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.