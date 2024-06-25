сегодня в 14:35

Капитальный ремонт детсада «Радуга» в Серпухове завершен на 50%

В здании детского сада «Радуга» в поселке Пролетарский Серпухова продолжается капитальный ремонт. Общая стройготовность объекта составляет 50%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы ведутся в рамках президентской программы по капитальному ремонту объектов образования.

«На площадке задействованы 45 рабочих. Подрядчик ведет монтаж систем инженерных сетей и оборудования, кровельные работы, штукатурку стен и укладку напольной и настенной плитки», — уточняется в сообщении.

В рамках проекта капремонта здания подрядчик выполнит ремонт кровли, заменит все внутренние перегородки, инженерные коммуникации, обновит фасад и кровлю, установит современную противопожарную сигнализацию и подключит сад к системе «Безопасный регион».

Открыть свои двери обновленный детсад «Радуга» должен к 1 сентября 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.