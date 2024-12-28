Каморкинг: в Сети обсудили «капсульные апартаменты» в Москве

Пользователи Сети назвали «каморкингом» и «идиотингом» представленную на популярном видео идею продавать в Москве капсульные апартаменты в 2,3 квадратных метра, сообщает сайт MK.Ru .

«Такие капсулы есть в Китае. Но это ночлежка. И еще она многоярусная. Там вообще только лежать или сидеть можно. Как в поезде. Но каждая капсула закрывается», — написала пользовательница Юлия Еремина.

По ее словам, жить в таких капсулах опасно: из-за размера помещения не соблюдена техника безопасности, в случае пожара вряд ли удастся выбраться. Выяснилось, что застройщики намерены продавать под видом мини-капсул нежилые помещения, то есть кладовые.

«Постоянное или временное проживание граждан в подобных нежилых помещениях запрещено законом. Подобные помещения не отвечают установленным санитарным и техническим правилам и нормам и не пригодны для проживания», — заявила юрист Ольга Абрикосова.

Если речь идет о домах из старого фонда, то право собственности на каморку может быть оспорено в суде.