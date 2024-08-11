Какие высокотехнологичные решения предлагает промышленность Москвы для стройотрасли

Свыше 340 столичных предприятий занимаются выпуском строительных материалов. Это более 20 тыс. рабочих мест, сообщил сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он подчеркнул, что ежегодно отмечается высокий рост производительности московских предприятий. Так в I половине текущего года выпуск строительных металлических конструкций и изделий увеличился на 54,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

«В столице действует ряд мер поддержки промышленных предприятий, направленных на развитие производства. Благодаря созданному инвестиционному климату и более чем 20 мерам поддержки московские заводы ежегодно наращивают темпы производства, в том числе представляют новые разработки и инновационные инженерные решения», — отметил заммэра.

Ликсутов добавил, что сегодня в столице широко представлена промышленность строительной отрасли, компании совершенствуют свои компетенции, а ассортимент продукции ежедневно растет.

За 6 месяцев этого года производство оборудования для фильтрования и очистки газов в Москве выросло почти на 32%, а оборудования и инструментов для пайки — на 70%.

Руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов рассказал, что в Москве создают конструкции из бетона, модули для возведения жилых домов, композитные и сэндвич-панели, а также двери, окна и бетон. В 2024 году реализован ряд сложных проектов — от запуска новых технологий производства до строительства первого жилого дома из крупногабаритных модулей.

Для быстрого возведения домов

Комбинат инновационных технологий «Монарх» реализовал проект 23-этажной секции жилого дома из крупногабаритных модулей собственной разработки. Технология не только повысить качество и скорость строительства, но и снижает себестоимость работ за счет рационального и оптимального использования материалов и комплектующих.

Технологичное остекление

Столичная компания Velko Group реализует проекты остекления объектов сложных архитектурных форм. Предприятие внедрило усовершенствованное цифровое проектирование с 3D-сканированием строительного основания. Это позволило повысить точность и скорость работ и увеличить производительность на 30%.

Автоматизация и экологичность

Фабрика вентиляции «ГалВент» активно автоматизирует и роботизирует производство. Она разработала технологию раздельного сбора мусора в мусоропроводе многоэтажек. Система автоматически разделяет отходы и сортирует их по контейнерам.

Столичная компания «ПК Техмаш» разработала и запустила в производство системы водоочистки на основе новой запатентованной безреагентной технологии для коммунальных и промышленных целей. Они работают в автоматическом режиме, не требуют постоянного присутствия человека, смены фильтров, добавления солей и других компонентов и контролируются дистанционно.

Новые инструменты и материалы

Ростокинский завод железобетонных изделий запустил IV полностью автоматизированную безотходную линию производства арматуры и на 30% увеличил объем отгрузки для производства ЖБИ-панелей.

Группа «Полипластик» наладила выпуск нового вида гибких, устойчивых к механическим воздействиям и агрессивным факторам окружающей среды труб для защиты различного типа кабелей.

Новые пилы от столичной компании «Ленточные пилы» используют сразу нескольких режущих инструментов одновременно. Это позволяет работать с несколькими металлическими заготовками, сложенными вместе.

Компания «Эркон» производит высотехнологичные бетонные смеси. Качество продукции обеспечивается многоступенчатой автоматизированной системой контроля. А собственные лаборатории позволяют проводить полный цикл испытаний и разработку новых составов смесей.