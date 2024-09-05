Как купить недвижимость на Бали и не нарваться на мошенников

Индонезия и остров Бали привлекают все больше внимания инвесторов из России, которые хотят выгодно вложить деньги в недвижимость. Арендный бизнес на острове процветает: на июнь 2024 года число туристов на Бали достигло 2,9 млн. Однако неопытные покупатели могут наткнуться на «мошенников поневоле» и лишиться средств. Как избежать подобного развития событий, рассказала РИАМО глава «Этажи Индонезия» Ольга Горхиян.

Главная ошибка инвесторов

Чаще всего новоиспеченные инвесторы, заинтересовавшиеся перспективами острова Бали, начинают поиск возможностей для вложений с предложений в интернете. После нахождения застройщика или брокера и размещения запроса они получают презентацию с расчетом доходности.

«Помните, что презентация — это в сущности красивая картинка, на которой можно изобразить что угодно. Всегда нужно понимать, что за ней стоит», — уточняет Горхиян.

Как проверить застройщика

Начать оценку реальных перспектив объекта стоит с поиска информации о застройщике.

«Проверьте, есть ли у него юридическое лицо, зарегистрированное в Индонезии, и лицензия. Обязательно обращайте внимание и на персоналии: кто фаундеры, директор и комиссар и есть ли среди них граждане Индонезии. Если таковых нет — обязательно изучите бэкграунд у иностранных основателей», — подчеркивает эксперт.

В случае, если основатели — россияне, рекомендуется проверить в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ), нет ли на них дел.

Если репутация застройщика чиста, чтобы не лишиться своих средств в перспективе, стоит проверить, какую финансово-хозяйственную деятельность ведет компания — связана ли она со строительством.

«Обращайте внимание также на количество реализованных проектов застройщика. Доверять стоит компаниям с опытом», — говорит Горхиян.

Нюансы по приобретению земли

Еще один крайне важный фактор, который должен иметь в виду инвестор, если не хочет быть обманутым — убедиться в том, что земля, на которой планируется застройка, уже куплена, подписан договор лизхолда или фрихолда. Застройщик также должен предоставить сертификат использования земли с учетом зональности. Она ни в коем случае не должна быть зеленой — это разрешение на сельскохозяйственную деятельность, а не застройку.

Если земля еще не приобретена, то не стоит принимать в качестве доказательства договор о намерении. По словам эксперта, этот документ говорит лишь о том, что застройщик внес бронь, которая может достигать всего лишь тысячу долларов, и забросить постройку, если не наберется достаточно покупателей.

«И, хотя большинство так называемых мошенников на Бали таковые скорее из-за непрофессионализма, чем из-за злого умысла, возможных опасностей для инвесторов это не отменяет. Поэтому перед покупкой важно тщательно все изучать или обращаться к профессиональному брокеру», — советует Горхиян.