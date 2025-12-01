Юрист раскритиковала закон о «периоде охлаждения» при покупке жилья

Юрист агентства недвижимости из Ставрополя Людмила Хубиева раскритиковала законопроект о введении «периода охлаждения» для сделок с недвижимостью, предложив другие способы защиты покупателей, сообщает «Победа 26» .

Хубиева считает, что законопроект о введении «периода охлаждения» для защиты покупателей недвижимости от мошеннических схем не решает проблему. По ее мнению, эта мера неэффективна и не способна предотвратить потери средств, как это произошло в случае с квартирой певицы Ларисы Долиной.

Эксперт предложила альтернативные решения. Она считает, что возврат квартиры должен происходить только при условии компенсации покупателю со стороны продавца или государства. Также, по мнению Хубиевой, необходимо выселять продавца до рассмотрения спора и передавать жилье законному владельцу, а для сделок с гражданами старше 65 лет проводить обязательное медицинское освидетельствование. Кроме того, расчеты по сделке должны осуществляться только при наличии альтернативного жилья или прописки в другом помещении.

«Механизм таких сделок должен быть отработан на законодательном уровне по аналогии с операциями с участием несовершеннолетних и недееспособных», — пояснила Хубиева.

Юрист также отметила, что оспариваться могут сделки, совершенные даже 1–2 года назад и ранее.

