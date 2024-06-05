Изменения в проведении земляных работ поможет сэкономить стройбизнесу Москвы

Внесение изменений в правила проведения земляных работ позволит строительному бизнесу Москвы экономить более 220 млн рублей в год, сообщила заместитель мэра столицы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

В том числе строительные компании получат сохранение средств в 55,5 млн рублей благодаря первым изменениям, которые уже внесены в нормативную базу в начале текущего года.

Ранее департаментом была проведена оценка влияния на бизнес-требования в сфере проведения земляных работ при строительстве.

«Часть рекомендаций уже нашла отражение в правовом регулировании. Соответствующие изменения в свои нормативные акты внесло Объединение административно-технических инспекций города Москвы (ОАТИ). Утвержденные меры дадут строительному бизнесу столицы экономию в размере более 55 млн рублей в год», — отметила Мария Багреева.

50,6 млн рублей составит экономия в результате сокращения объема предоставляемой документации и не менее 4,9 млн рублей — благодаря отмене требования о закрытии ордера, добавила Мария Багреева.

Земляные и другие сопутствующие строительству работы в мегаполисе проводятся на основании специального разрешения − ордера. Его оформление и закрытие — достаточно трудоемкий процесс, требующий от стройкомпаний представления специальных документов и получения необходимых согласований от органов власти.

Решение упростить процедуру оформления ордеров при проведении работ для объектов капитального строительства стало еще одним этапом в работе контрольных органов по поддержке бизнес-сообщества, прокомментировал начальник Главконтроля Евгений Данчиков.

«ОАТИ города Москвы проводит планомерную работу по обеспечению комфортной среды для бизнеса. Изменения в нормативной правовой базе по упрощению процедуры оформления ордеров для проведения земляных работ, вступившие в силу в конце февраля этого года, существенно сократят его издержки. Из последних знаковых изменений, помимо доработки нормативной правовой базы по оформлению ордеров, стоит отметить обновленную комплексную услугу „пять в одном“, работающую по принципу „одного окна“», — сказал Евгений Данчиков.

Ознакомиться с полным текстом сводного отчета о результатах проведения оценки регулирующего воздействия можно на сайте департамента экономической политики и развития столицы.