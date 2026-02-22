Иван Щербаков: согласован проект дома по реновации на 617 квартир в Зеленограде

Согласован проект многоквартирного дома, который построят по программе реновации в ЗелАО. Об этом сообщил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Иван Щербаков.

Новостройку возведут по адресу: улица Заводская, з/у 2.

«Мосгосэкспертиза выдала положительное заключение по проекту жилого дома в ЗелАО. Его планируют возвести по программе реновации на месте четырех пятиэтажек 1962–1969 годов постройки. Здание будет состоять из семи жилых секций, в которых запроектировано 617 квартир», – отметил Щербаков.

Он добавил, что, согласно представленной документации, площадь застройки будет превышать 4,2 тыс. кв. м.

На первых этажах этих секций разместятся общественные пространства общей площадью около 2,3 тыс. кв. м, включая центр информирования для новоселов. Кроме того, здесь оборудуют входные группы с вестибюлями, комнатами для консьержей, колясочными и местами для установки почтовых ящиков.

Проектной документацией предусмотрено создание безбарьерной среды на придомовой территории и в общественных зонах для комфорта маломобильных граждан. Помимо этого, десять квартир в доме будут специально адаптированы для проживания людей с ограниченными возможностями здоровья.

Новостройка расположится в шаговой доступности от станции Зеленоград-Крюково, входящей в состав третьего Московского центрального диаметра. В районе будущего дома также находится вся требуемая городская инфраструктура: образовательные учреждения (детские сады и школы), медицинские организации, пункты бытового обслуживания, разнообразные магазины и кафе, торговые комплексы, а также остановки наземного общественного транспорта.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, что программу реновации в Москве выполнили уже больше чем на четверть.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствуют инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».