Итоги DOGMA 2025: рост выручки на 87% и ТОП-3 крупнейших застройщиков России

Федеральный игрок на рынке недвижимости, девелоперская компания DOGMA, обнародовала результаты своей деятельности по итогам 2025 года. Согласно подсчетам специалистов аналитического центра «Движение.ру», показатель выручки организации продемонстрировал значительный рост, увеличившись на 87,2%. Минувший год ознаменовался для застройщика серьезным прорывом: впервые в своей истории компания поднялась на третью строчку общероссийского рейтинга по объемам текущего жилищного строительства. Аналитики портала ЕРЗ также высоко оценили темпы возведения объектов: в среднем на строительство одного дома у DOGMA уходит 780 дней, что является одним из лучших результатов по стране и позволяет компании входить в пятерку самых быстрых девелоперов России, сообщила пресс-служба девелопера.

«Прошедший год стал для нас этапом качественной трансформации бизнеса. Мы начали масштабную цифровизацию всех процессов, нарастили земельный банк, запустили три проекта бизнес-класса в Краснодаре, предложив рынку продукт нового уровня. Статус одного из лидеров рынка для нас — это прежде всего ответственность за развитие городов и регионов России, где представлена DOGMA. В 2026 году продолжим внедрять лучшие практики и технологии строительства, создавать качественные проекты и комфортную среду для жизни. Для нас дела важнее слов: мы доказываем это с каждым сданным домом», — отметил президент ГК DOGMA Денис Морозов.

Особое внимание в своей работе компания уделяет механизмам комплексного развития территорий (КРТ). Благодаря активной деятельности в этом направлении DOGMA удалось занять лидирующие позиции в стране по объему жилья, возводимого в рамках КРТ. В 2025 году девелопер сделал акцент на формировании полноценной социальной инфраструктуры: к началу учебного года в Краснодаре распахнули двери сразу три новых школьных здания, построенных компанией. В перспективных планах застройщика значится возведение 73 социально значимых объектов, которые появятся в четырех российских регионах. Этот список включает 41 дошкольное учреждение, 18 школ, 7 поликлиник, 5 физкультурно-оздоровительных комплексов, а также школу искусств и городской сквер. Параллельно с созданием образовательной сети ведется работа над улучшением городской среды. В минувшем году стартовало создание сквера в Краснодаре, который раскинется на площади 3,5 га, а также началось проектирование масштабного Экопарка в Омске, чья территория составит 10,4 га.

Одним из приоритетных направлений развития бизнеса в 2025-м стала цифровая трансформация. В партнерстве с компанией «КОРУС Консалтинг» застройщик в рекордно короткий срок — всего 54 дня — внедрил передовую HR-экосистему, охватившую более 3000 сотрудников. Основной задачей этого проекта было формирование единого цифрового пространства, позволяющего решать повседневные рабочие вопросы персонала быстро и с высокой степенью предсказуемости. Кроме того, в прошлом году был дан старт переходу на систему кадрового электронного документооборота (КЭДО), разработанную VK Tech. В настоящий момент к системе уже подключены 1100 работников, представляющих пять регионов присутствия компании. Внедрение «цифры» в кадровые процессы позволило ускорить их на 80%, одновременно снизив трудозатраты специалистов кадровой службы на 40%.

Фото - © Пресс-служба DOGMA

Инновационные разработки DOGMA получили высокую оценку профессионального сообщества. Разработанное совместно с ГК «Талент» мобильное приложение девелопера было удостоено высшей награды премии WOW AWARDS, завоевав «золото» в категории «Инновации в digital». Этот цифровой инструмент предоставляет потенциальным покупателям уникальную возможность детально знакомиться с объектами недвижимости, разрабатывать варианты дизайн-проектов и даже приобретать квартиры с готовой отделкой и мебелью, находясь в любой точке земного шара. Площадкой для обкатки нового сервиса стал жилой комплекс DOGMA «Самолет» в Краснодаре.

Говоря о ближайших перспективах, в DOGMA ставят перед собой задачи по укреплению занятых позиций в уже освоенных регионах, продолжению активной цифровизации всех бизнес-процессов. Кроме того, 2026 год должен стать стартовым для возведения новых жилых кварталов компании на территории Москвы и Ленинградской области.

Стоит отметить, что DOGMA также ведет строительство в двух городах Подмосковья. В г. Пушкино компания возводит жилой комплекс «Публицист», который предполагает четыре очереди строительства и возведение 18 жилых корпусов. Инфраструктурная часть проекта включает в себя физкультурно-оздоровительный комплекс, две общеобразовательные школы, пять детских садов и поликлинику.

В Реутове DOGMA ведет строительство жилого квартала EVO. В рамках первой очереди проекта возводится пять многоквартирных домов на 1509 квартир, образовательный комплекс с детским садом на 180 мест и школой на 750 мест.