Исследование: сколько стоит аренда загородного дома в Подмосковье

Аналитический центр Домклик впервые подробно исследовал рынок долгосрочной аренды загородного жилья Подмосковья. Эксперты выяснили, какие направления лидируют по объему предложения, определили стоимость аренды стандартного загородного дома, а также установили, в каких населенных пунктах Московской области годовой прирост арендных ставок оказался минимальным.

ТОП-7 населенных пунктов Московской области, лидирующих по объему предложения

Город Одинцово с большим отрывом лидирует по количеству выставленных объявлений о долгосрочной аренде загородных домов: по данным на конец июля, на долю населенного пункта приходится более четверти объема предложений по Московской области (26,5%).

Второе место занял город Истра, где сконцентрировано 11% объема предложения по Подмосковью. Третья позиция у Красногорска — 9% выставленных лотов.

На четвертом месте — Раменское. Здесь количество объявлений о сдаче загородного дома на длительный срок заметно ниже: на долю Раменского приходится лишь 5,5% всех выставленных лотов в области. На пятом месте — город Мытищи, на долю которого приходится 3,5%.

Стоимость аренды стандартного загородного дома

Красногорск лидирует среди выделенных подмосковных направлений по стоимости аренды загородного дома: по данным Домклик на конец июля, медианная стоимость аренды дома площадью 100 кв м составит 138,5 тыс. руб.

Второе место у Истры, где медианная стоимость аренды загородного дома — 127,3 тыс. руб. в месяц. На третьем месте — Одинцово: съем загородного дома площадью 100 кв м составляет 113 тыс. руб. в месяц.

Далее с большим отрывом идут Мытищи и Наро-Фоминск. Согласно подсчетам аналитиков, стоимость аренды стандартного загородного дома на месяц — 73,1 тыс. руб. и 68 тыс. руб. соответственно.

Эксперты добавляют, что города, расположенные к западу от столицы, лидируют по стоимости и на других рынках недвижимости.

Тренды рынка долгосрочной аренды загородных домов в Московской области

Во всех городах Подмосковья, лидирующих по объему предложения, отмечается существенное сокращение количества объявлений о сдаче домов в аренду. Снижение в 50% и более характерно для городов, граничащих со «старой» Москвой (Одинцово) и для относительно отдаленных локаций (Солнечногорск, Истра, Наро-Фоминск). Аналитики Домклик поясняют, что столь значительное сокращение предложения год к году косвенно подтверждает высокий спрос на аренду домов в Подмосковье этим летом.

Повышенный интерес москвичей к долгосрочной аренде загородного жилья привел к росту цен почти во всех рассмотренных направлениях.

Среди выделенных направлений наибольший прирост стоимости отмечен в Мытищах (+44%), Красногорске (+33%) и Раменском (+20%). Значимое снижение зафиксировано лишь в Солнечногорске: цена аренды снизилась на 20%.

При этом в Одинцово, Дмитрове и Наро-Фоминске стоимость аренды загородного дома практически не поменялась: годовое изменение не превышает 5%.