Инженер из Подмосковья купил жилье благодаря «Социальной ипотеке»

Инженер из городского округа Дзержинский Евгений Муравьев переехал в квартиру. Собственное жилье он приобрел благодаря «Социальной ипотеке». Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Муравьев работает в ФЦДТ «Союз». Его стаж подходит к 15 годам. Как уточняет обладатель сертификата, он определился с профессией в 14 лет.

«Моя работа очень дисциплинирует, учит пользоваться логическим мышлением, искать решения в поставленных задачах. Помимо наград, это приносит моральное удовлетворение», — говорит он.

Евгений жил в общежитии от предприятия. Узнав от коллег о возможности приобрести квартиру на льготных условиях, он тоже решил «обналичить знания».

«Получилось обналичить свои знания в недвижимость, как еще сказать. Учишься 5 лет в институте, потом практика не менее 5 лет — и вот поступившие активы! Я взял «однушку» на вторичном рынке. Первичные потребности закрыты — в крыше над головой, в тепле в воде. Жить можно, постепенно буду делать ремонт. Квартира мне нравится очень, в первую очередь, потому что она своя. Свое по определению всем нравится», — шутит Муравьев.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — уточнил Воробьев.