Инвестор указал на дефекты, которые помогут снизить цену на жилье в новостройке

Виноградов: сколы на стенах могут стать причиной для снижения цены на жилье

Эксперт по инвестициям Владимир Виноградов назвал скрытые проблемы в новых домах, наличие которых дает покупателю основание для переговоров о цене. Одной из таких причин могут стать сколы и вмятины на стенах, сообщает «Царьград» .

При осмотре будущего жилья можно обнаружить изъяны, которые станут веским основанием для требования скидки. Виноградов выделил семь ключевых дефектов, предоставляющих полное право на торг.

Наиболее серьезный дефект — образование трещин. Их появление на несущих конструкциях или перегородках может свидетельствовать о процессах усадки или деформации строения. Не менее важен тщательный осмотр состояния полов. Проседание стяжки или значительные перепады уровня — прямой сигнал к необходимости экспертной оценки.

Мелкие повреждения на поверхностях стен, такие как сколы и вмятины, нередко скрывают более глубинные проблемы. Еще один важный момент — проверка изоляции. Признаки нарушения теплозащиты или гидроизоляции, например устойчивый запах сырости, следы плесени или конденсат, являются веским доводом для пересмотра стоимости.

Эксперт также рекомендует проконтролировать корректность работы всех инженерных систем. Слабый напор в трубах, протекающие соединения или чрезмерно шумная вентиляция не только ухудшают качество жизни, но и считаются явным браком. Затхлость воздуха, по словам специалиста, может указывать на факт подтопления или неэффективную работу системы вентиляции.

Замыкают перечень распространенных недостатков недобросовестно выполненные отделочные работы: отклеивающиеся обои, неравномерное покрытие краской, заметная кривизна поверхностей. Эти недоработки, с точки зрения эксперта, дают серьезный повод для торгов. Если продавец отказывается идти на уступки в цене, можно настаивать на устранении всех указанных неполадок до момента подписания документов. Отказ от такого компромисса может стать сигналом к поиску более подходящего варианта.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.