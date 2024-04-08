Инвестор отремонтирует памятник у бывшего кинотеатра «Брест» в Москве

Начались работы по авторскому ремонту городского памятника «Поднимающий знамя» на улице Ярцевской в столице, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Проект ремонтных работ и его перенос был согласован с автором — народным художником России Александром Бургановым, а также с балансодержателем ГБУ «Жилищник района Кунцево».

«В рамках реализации девелоперского проекта инвестор проведет ремонт памятника „Поднимающий знамя“, стоящего около здания бывшего кинотеатра „Брест“ на Ярцевской улице. Скульптура была установлена в 1967 году и в виду своего возраста требует ремонта», — отметил Андрей Бочкарев.

После завершения ремонтно-восстановительных работ скульптура будет размещена на новом месте — на пересечении Оршанской и Ярцевской улиц.

Памятник представляет собой композицию, состоящую из фигур двух солдат. Один из них подхватывает знамя из ослабевших рук падающего раненого товарища. Композиция установлена на небольшой постамент, на лицевой стороне которого есть памятная табличка с названием и именем автора.

На данном участке девелопер планирует многофункциональный комплекс площадью 90 тыс. кв. м, из которых половину займет жилье, остальное — коммерческая недвижимость.