Ход капитального ремонта многоквартирных домов проинспектировали в Мытищах

Плановый объезд с представителями подрядной организации Фонда капитального ремонта, управляющих компаний, депутатским корпусом и активными жителями провели начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Александр Хаюров и председатель совета депутатов округа Андрей Гореликов. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Мытищи.

«Осмотрели два многоквартирных дома. В доме № 5 по улице Пролетарской проведена большая работа, в том числе замена газопровода, кровли и ремонт фасада по новой технологии. Здесь активный председатель совета дома, который лично контролировал ход работ. Жители результатом довольны, жалоб нет», — сказал Хаюров.

Члены комиссии отметили, что подъезды также находятся в надлежащем состоянии. По поручению главы вопрос решается комплексно: там, где завершаются работы, выполняемые подрядчиком Фонда капитального ремонта, параллельно ремонтируются и подъезды, чтобы жители получали полностью отремонтированный дом.

Во втором корпусе дома № 15 на Олимпийском проспекте подрядчики проводили те же работы, что и в первом. К этому зданию 1936 года постройки подошли очень внимательно, чтобы максимально сохранить его исторический облик. На данный момент подрядчик ждет поставку окон и входных дверей, плановое завершение всех работ — в 20-х числах декабря.

«Все работы по капремонту мы держим на постоянном контроле», — отметил Хаюров.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.